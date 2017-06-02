東北虎五胞胎亮相 名字諧音「東北歡迎你」

東北虎五胞胎的大哥「東東」模樣可愛。（取自新浪微博＠央視新聞）

老二「貝貝」。（取自新浪微博＠央視新聞）

三妹「歡歡」。（取自新浪微博＠央視新聞）

四妹「瑩瑩」似乎對拍照不耐煩。（取自新浪微博＠央視新聞）

老么「妮妮」個頭最小。（取自新浪微博＠央視新聞）

黑龍江東北虎林園是世界最大東北虎人工飼養繁育基地，每年1至3月是交配期，4月中下旬起進入生育期，今年已有50多隻虎寶寶誕生，其中還有罕見的五胞胎，可愛的模樣，折服許多網友。園方今天（6月2日）公布五胞胎的名字為「東東」、「貝貝」、「歡歡」、「瑩瑩」、「妮妮」，取自諧音「東北歡迎你」。

東北虎已被國際野生動物基金會列為「世界10大瀕危動物」，主要分佈在大陸東北和俄國西伯利亞的高緯度寒冷地帶；今年黑龍江東北虎林園預計將有百隻東北虎寶寶誕生，對於恢復族群有極大幫助。

(旺報)