連2天無機可搭！金門航班大亂 受困旅客哇哇叫
強烈西南氣流發威，打亂台金線航班，今（2）日全天取消39個班次，只有6班次正常疏運，受影響旅客達2000餘人，尚義機場人滿為患，不少人已連2天走不了，對天公不作美，也只能無奈搖頭。
金門航空站統計，尚義機場今天表訂47個班次，因為雲幕過低和側風太強的因素，全天取消39班次，包括台北18班次、台中10班次、高雄6班次、台南3班次和嘉義2班次。迄下午5時以後天候好轉，才恢復正常疏運作業。
該站估計受影響的旅客逾2000人，其中有不少人已連2天無機可搭，憂心惡劣天氣持續下去，會繼續受困金門。
來自台中的王姓旅客苦笑表示，她和家人利用端午連假到金門玩，因為景點太多走不完，特別多待1天，未料被壞天氣留下來，這下不知還能去哪裡？也特別想念台灣的家。
(中時)
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