正聲中時公益之星 101位好手歌喉戰

正聲中時公益之星校園北區選拔賽2日在開南大學舉行，101位熱愛歌唱的大學、高中青年同場較勁，最後選出前三名成為公益之星。（蔡依珍攝）

正聲中時公益之星校園北區選拔賽2日在開南大學舉行，101位熱愛歌唱的大學、高中青年同場較勁，最後選出前三名成為公益之星。（蔡依珍攝）

開南大學應用英語系吳蘋眙、啟英高中音樂科許喬雅和佛光大學傳播學系宋聖揚分別拿下前三名。（蔡依珍攝）

開南大學應用英語系吳蘋眙拿下冠軍。（蔡依珍攝）

開南大學應用英語系吳蘋眙拿下冠軍。（蔡依珍攝）

不少參賽者已有自己的「粉絲」，在台下當啦啦隊加油打氣。（蔡依珍攝）

參賽者也都有備而來，要在1分鐘內使出渾身解數吸引3位專業評審目光。（蔡依珍攝）

正聲中時公益之星校園北區選拔賽今在開南大學舉行，101位熱愛歌唱的大學青年參與海選、同場較勁，經過1天的「歌喉戰」，最後由吳蘋眙、許喬雅和宋聖揚脫穎而出、成為2017年公益之星，不但有獎金，未來還可參加中時和正聲的公益演唱，用歌聲溫暖社會。

由旺旺中時集團、蔡衍明愛心基金會、正聲廣播電台和開南大學共同推動的「正聲中時校園公益之星選拔賽」北區場昨登場，開南大學、啟英高中、治平高中、育達高中和新興高中，經過校內海選，各派出15至50名學生參賽，總計101位選手同場較勁。

雖然外頭下著大雨，場內仍熱鬧滾滾，不少人已有自己的「粉絲」，在台下當啦啦隊加油打氣，連啟英校長彭昭勳都親自到場鼓勵。參賽者也都有備而來，要在1分鐘內使出渾身解數吸引3位專業評審目光，20位選手脫穎而出參與下午決賽，穩健台風和精湛歌喉讓在場人都聽到「耳朵懷孕」。

最後由開南大學應用英語系吳蘋眙、啟英高中音樂科許喬雅和佛光大學傳播學系宋聖揚分別拿下前三名，獲得8000元、5000元和3000元獎金，成為旺旺中時公益之星和正聲培訓歌手候選人。

正聲廣播公司協理方翔說，正聲從1957年開始舉辦歌唱比賽和訓練班，鄧麗君等名歌手都和正聲有淵源而出道，在台灣流行音樂史上有使命去傳承，希望可以透過活動前進校園、發現好聲音、一起做公益，也發揮媒體串聯效果，提供參賽者更大舞台，用聲音帶給社會更多溫暖。

開南大學學務長李汾陽說，開南連續4年舉辦校內歌唱比賽「金嗓獎」，今年和旺旺中時擴大舉辦「尋找公益之星」，不但讓學子有展演的舞台，也發揮「大手牽小手」精神，邀請周邊學校一同參與，讓青年們的才藝「被發現」，經專業培訓後，未來也能到社福機構演出，體現公益精神。

G-FORCE大賀兄弟也受邀擔任嘉賓演出超吸睛，4個平均22歲的大男孩喬治、洛克、立衡和白帥帥，也呼籲後起之秀「莫忘初衷」，強調不只要有天分、更要靠後天努力，用音樂說故事給大家聽，他們也提醒，名次不代表一切，很多優秀歌手不是在名次中最傑出的那位，千萬別因沒得名就放棄。

中時發行部副理梁俊華說，正聲中時公益之星校園選拔賽，分別在北、中、南、東和雙北，共舉辦6場分區賽，中部南投和北部桃園已圓滿落幕，第三場將於10月20日在花蓮東華大學登場，歡迎東部「好聲音」踴躍報名。

(中時)