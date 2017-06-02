廟公把兒子女友當性奴達2年

徐姓男子常濟弱扶貧，累積不少信眾，沒想到卻覬覦擔任小模的少女姿色，不顧她是兒子女友性侵，小倆口分手後更變本加厲，讓17歲的少女住進廟裡當宮廟主持，以每周1次的頻率性侵長達2年，直到她不堪受辱、挨揍哭向母親求救才揭發惡行，桃檢依強制性交、傷害、恐嚇等罪嫌起訴徐姓神棍。

來自高雄的54歲徐男自號法師，2005年在屏東創立協會，不時雪中送炭、行善布施，建立好口碑，陸續拓點到高雄、南投和桃園，2012年、年僅15歲的少女跟著母親參加龍潭宮廟法會結識，徐男稱可改善少女叛逆，把少女留在宮廟幫忙，隔年少女就和徐男兒子墜入情網。

沒想到2014年8月底，少女南下參加慈善活動，晚上單獨入住旅館，徐男竟在凌晨闖入上下其手，少女適逢生理期，仍慘遭指侵得逞，不敢伸張的她北返後就和男友分手，徐男不久向信徒公告、指派她擔任宮廟主持，要求她住進宮廟，徐男就趁隙以每周1次的頻率性侵，若有不從就恫嚇揍她、打斷腳、甚至對家人下符。

今年初少女另有男友，徐男發現拔除職務，當晚夜襲責罵意圖性侵，少女反抗慘遭扯髮、掌摑，跑進廁所打電話跟母親求救，徐男惡行才曝光，但他否認性侵，辯稱是要讓她脫離八大行業陰霾，還說是兩情相悅、論及婚嫁，然少女指證歷歷，且被發現時全身傷痕累累，身上也驗出徐男DNA，加上廟裡的人都證稱不曾聽聞2人要結婚，桃檢依強制性交、恐嚇、傷害等罪將徐男起訴。

(中時)