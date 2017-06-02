天色太暗撞死人？嫌犯12小時後投案酒測值0
崁頂鄉38歲吳姓男子昨天晚間開車行經南州鄉勝利路時，疑因天色太暗未注意到路上行人，當場將停在路中央牽腳踏車的林姓遊民撞飛20公尺遠，並加速逃逸不顧林男死活，直到今天早上才向警方投案，並堅稱沒酒駕是嚇到才逃跑，訊後依肇事逃逸罪嫌送辦；林男則送醫不治。
東港警分局調查，林男原本騎腳踏車在由下南州交流道往南州糖廠方向的勝利路上，但騎到某間小吃部前時，突然無故停在右側路中央，不料當下吳嫌恰巧急駛經過，完全來不及煞車直接撞上林，林被撞飛20公尺遠後倒地不起、血流滿地。
吳嫌撞人後不但沒下車察看還加速逃逸，徒留林男在原地重傷不起，而林男經目擊者報警送醫後不治。警方獲報後立即調閱沿途監視器追查，查出肇事車輛屬蘇姓女子所有，隨即到她家查看，果真見到1部右前車頭大燈及右方前擋風玻璃遭撞凹陷的黑色車。
蘇姓女子向警方表示，黑色車子是由兒子開出去後又開回來，發生何事她完全不知情，兒子也不知去向。今天早上8時，吳嫌在案發後12小時主動到警所投案，供稱是天色昏暗沒注意到才撞死對方，非酒駕誤事。
警方指出，吳嫌投案後警員立即對他進行酒測，酒測值為0，因此訊後依肇事逃逸罪嫌將他移送法辦，但查出他有公共危險、組織犯罪及詐欺等前科。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。