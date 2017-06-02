天色太暗撞死人？嫌犯12小時後投案酒測值0

南州鄉勝利路昨晚發生死亡車禍，遊民騎腳踏車遭轎車撞飛。(謝佳潾翻攝)

南州鄉勝利路昨晚發生死亡車禍，遊民騎腳踏車遭轎車撞飛。(謝佳潾翻攝)

崁頂鄉38歲吳姓男子（右二）涉嫌撞死人後肇事逃逸，在案發後12小時主動投案。（謝佳潾攝）

崁頂鄉38歲吳姓男子昨天晚間開車行經南州鄉勝利路時，疑因天色太暗未注意到路上行人，當場將停在路中央牽腳踏車的林姓遊民撞飛20公尺遠，並加速逃逸不顧林男死活，直到今天早上才向警方投案，並堅稱沒酒駕是嚇到才逃跑，訊後依肇事逃逸罪嫌送辦；林男則送醫不治。

東港警分局調查，林男原本騎腳踏車在由下南州交流道往南州糖廠方向的勝利路上，但騎到某間小吃部前時，突然無故停在右側路中央，不料當下吳嫌恰巧急駛經過，完全來不及煞車直接撞上林，林被撞飛20公尺遠後倒地不起、血流滿地。

吳嫌撞人後不但沒下車察看還加速逃逸，徒留林男在原地重傷不起，而林男經目擊者報警送醫後不治。警方獲報後立即調閱沿途監視器追查，查出肇事車輛屬蘇姓女子所有，隨即到她家查看，果真見到1部右前車頭大燈及右方前擋風玻璃遭撞凹陷的黑色車。

蘇姓女子向警方表示，黑色車子是由兒子開出去後又開回來，發生何事她完全不知情，兒子也不知去向。今天早上8時，吳嫌在案發後12小時主動到警所投案，供稱是天色昏暗沒注意到才撞死對方，非酒駕誤事。

警方指出，吳嫌投案後警員立即對他進行酒測，酒測值為0，因此訊後依肇事逃逸罪嫌將他移送法辦，但查出他有公共危險、組織犯罪及詐欺等前科。

(中時)