沒陸客 南韓4月化妝品零售創新低

環球網報導，南韓免稅店過去幾個月因中國「禁遊令」重創，而文在寅政府上臺後，稍顯緊張的韓中關係似乎迎來了曙光，免稅店業界期待昔日盛況重現。

中國遊客一去不復返，導致南韓化妝品零售增長勢頭放緩。韓國《亞洲經濟》6月2日發表〈韓國不能沒了中國遊客!4月化妝品零售額創新低〉的報導，據韓國統計廳資料，4月化妝品零售銷售指數較去年同期增加2.2%，這是繼2015年8月的負7.1%後最小增幅。

然而南韓去年2月化妝品銷售年成長5.6%、3月增加11.4%，此後直到12月一直保持兩位數增長，7月更是高達29.1%，然而今年2月的年成長19.8%以後， 3月為8.4%、4月降至2%左右。同時，4月化妝品零售額為1.6501兆韓元，也是去年7月以來新低。

韓國旅遊發展局表示，4月赴韓中國遊客為22.8萬人，銳減66.6%。今年1到3月，新世界免稅店總銷售額為1832億韓元，營業虧損額為16億韓元。去年第4季，銷售額為1890億韓元，虧損金額高達150億韓元。

(旺報)