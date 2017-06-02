台彩新推2款刮刮樂 總獎金高達10億元

台灣彩券今新推出「花現寶」及「海底尋寶」刮刮樂，2款刮刮樂總獎項超過340萬個，總獎金超過10億元，要讓彩迷在炎炎夏日享受刮寶樂趣。

「花現寶」每張售價100元，頭獎30萬元，以台灣常見的蘭花及荷花為主題，遊戲名稱「花現寶」取自「發現寶」的諧音，希望彩迷在台灣花卉之美中能夠「花現寶」好運到。

「海底尋寶」是益智延長型遊戲，每張售價200元，有高達6個200萬元的頭獎，並有超過25萬個1000元（含）以上的獎項，整體中獎率約31%。

(中時)