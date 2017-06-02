中市推「包租代管」社會住宅 鼓勵釋出非自用空屋

市議員王立任（右）與陳世凱建議利用「包租代管」及「使用權住宅」等概念，加速社會住宅8年1萬戶目標。（盧金足攝）

中市府都發局長王俊傑（右）向市議員王立任說明市府將推出1600戶「包租代管」社會住宅。（盧金足攝）

台中市長林佳龍宣示8年要蓋1萬戶社會住宅，市議員王立任2日建議利用「包租代管」及「使用權住宅」等概念，協助加速達到8年1萬戶目標。市府都發局長王俊傑強調，中央已推動「包租代管」，市府將推出1600戶「包租代管」社會住宅，鼓勵非自用空屋供市府出租。

王俊傑指出，全國社會住宅建置需要土地、興建與結構設計等成本，建置速度較為緩慢，因此中央政府規畫全國8萬戶「包租代管」房屋出租量，協助擁有第2棟非自用住宅的住戶，將空屋提供給政府代管並出租。

「讓擁有第2棟房屋的市民願意提供公益收租！」王俊傑說，市府將做好配套措施全力推動，計畫提供定額比例房屋稅優惠，加速達到8年1萬戶社會住宅目標。

但王立任質疑，以1戶發包價錢85000元共20坪計算，1戶需花費170萬，10000戶共170億，平均1年需花費21.25億，若以發包價錢來算，8年所需經費可能高達250億以上，市府今年度社會住宅預算僅3億多，與龐大經費有差距。

他建議出售使用權，使用這樣長期租金的方式，讓住的人可以有更安定的居住年限，可以住的更安心。

王俊傑指出，相較社會住宅以6年作為短期租約，出租使用權擬設定30年長期租約，待租約結束所有權仍歸屬市府，與社會住宅觀念相似，但因法制面仍需突破，會與中央持續溝通，爭取作為未來社會住宅推動的方案之一。

(中時)