豪大雨中火神作亂 彰化民宅傳火災

彰化市彰南路一段的民宅驚傳火災，彰化縣消防局冒雨搶救。（吳敏菁翻攝）

彰化市彰南路一段的民宅驚傳火災，彰化縣消防局冒雨搶救。（吳敏菁翻攝）

彰化市彰南路一段的民宅驚傳火災，彰化縣消防局冒雨搶救。（吳敏菁翻攝）

彰化市彰南路一段的民宅驚傳火災，彰化縣消防局冒雨搶救。（吳敏菁翻攝）

中台灣大雷雨，彰化在傍晚間停一陣子，晚間7點35分豪雨才又猛落，正當雷閃交加之際，彰化市彰南路一段的民宅驚傳火災，彰化縣消防局冒雨搶救，大雨中朝火場噴水灌救，在2樓發現1人受困，緊急救出，火勢8點3分撲滅，未造成人員傷亡，起火原因還待進一步調查。

豪於在各地釀災，暴雨圈南移，彰化縣到晚上雷雨交加，卻傳出民宅火災，彰化縣消防局立即出動10輛各式消防車、2輛救護車、30多名消防人員趕往搶救。

在大雨中火勢從頂樓猛竄，濃煙密布，逃出住戶的成員呼喊：「裡面還有人啊！」消防人員迅速控制火勢後，搶進屋內衝上樓，引導受困的民眾平安下樓，無人傷亡。

這起住宅火警燒毀20平方公尺，起火原因與財物損失，還在調查中。

(中時)