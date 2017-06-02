中市府宣示：東豐綠廊不共構 全數保留

中市府建設局長黃玉霖（右）向藍營議員強調，東豐快速道路與自行車道不共構，全數保留東豐綠廊。（盧金足攝）

台中市議員謝志忠要求東豐自行車道與快車道不共構不共線，當地要的是共榮。（盧金足攝）

中市府建設局長黃玉霖表示，東豐快速道路與東豐自行車道不會共構，僅部分路段評估共線。（盧金足攝）

藍綠議員2日皆關切東豐自行車道與快速道路工法，採共構或共線，抑或高架、地下化？市府建設局長黃玉霖強調，東豐自行車道將原址全數保留並增加綠帶，長達12公里長的東豐綠廊都不會與東豐快速道路共構，僅有部分路段評估共線，各項方案都在評估中。

市府推動東豐快速道路南岸河堤方案，豐原至石岡段有2.6公里與東豐自行車道共線，成為議會業務質詢焦點。

民進黨議員謝志忠強調，當地居民需要共榮，但不要與快速道路共構更不要共線；國民黨議員李中與楊正中等多人到備詢席前，要求黃玉霖勾選要用何種工法，趕快向市民報告。

黃玉霖指出，東豐自行車道全長約12.4公里，東豐快速道路第1、2標範圍內自行車道長度約2.6公里，市府推動「東豐自行車道綠廊保留」方案，將東豐自行車道原址全數保留並增加綠帶，東豐快速道路豐原至石岡段計畫有2.6公里與東豐自行車道共線，都不會採取共構，各項方案評估中。

由於自行車道兩側私有土地內，部分私人喬木造成影響部分，建設局後續將調查私人喬木胸徑，移植至東豐自行車道二側植栽較為稀疏的區域，並在道路側車道與自行車道間增植喬木複層植栽，維持現有綠色隧道美景，也平衡全線的綠美化。

(中時)