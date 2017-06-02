世桌賽》陳建安與廖振珽不敵日本組合止步八強

陳建安與廖鎮廷的男雙組合在世錦賽止步最後八強。(新華社／資料照)

世界桌球錦標賽在德國杜塞道夫進行第5日賽程，中華男雙陳建安／廖振珽碰到日本頂尖組合森薗政崇／大島祐哉，苦戰5局之後1比4敗下陣來，止步八強。

大島祐哉／森薗政崇在2015年聯手奪得年終總決賽男雙冠軍，並且在今年的印度公開賽和卡達公開賽稱王，實力相當強悍，陳建安／廖振珽分別以6比11、9比11、10比12輸掉前三局，好不容易在第四局11比8扳回一城，可惜第五局經過「丟士」激戰後仍以11比13落敗，無緣最終4強賽。

中國大陸樊振東／許昕在連丟2局，並且處在2比3劣勢的情況下，11比1、11比5逆轉擊敗香港何鈞傑／黃鎮廷，驚險取得4強門票，另兩張4強入場券落入韓國鄭榮植／李尚洙和日本羽丹孝希／吉村真晴的手上。

(中時電子報)