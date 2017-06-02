鼓勵老建築重建 中市推簡易都更優惠
為提高危屋及老舊建築物，中市府祭出優惠方案！市府都發局推出「簡易都市更新」，依屋齡、建築物構造等不同因素，提供1.3倍或1.15倍的容積獎勵，重建期間，土地無法使用者，免徵地價稅，重建後地價稅及房屋稅減半徵收2年。
市議員江肇國昨天在都發建設水利業務質詢時，建議市府研究建蔽率、容積率、與鄰地合建、貸款等各種優惠獎勵，提高簡易都更的吸引力
都發局長王俊傑指出，為加速都市計畫範圍內危險及老舊建築物重建，中央通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，容積獎勵最高可達建築基地1.3倍基準容積或1.15倍的原建築容積，3年內提出申請，再給予法定容積10%獎勵。
此外，對於重建計畫內有居住事實的經濟弱勢，提供社會住宅或租金補貼等協助，希望透過多元優惠措施，提高危屋及老舊建築物重建誘因，改善市容。
市府強調，經輔導評估資金取得有困難，及自主重建基地者，市府將提供重建工程必要融資的貸款信用保證、居民協助與弱勢保障；對於重建計畫內有居住事實的社會及經濟弱勢，也給予社會住宅或租金補貼等協助，加速整合重建提高居住安全品質。
(中時)
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