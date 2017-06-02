WMO：美撤巴黎協定本世紀最多增溫0.3℃
美國宣布退出巴黎氣候協定之後，聯合國世界氣象組織（WMO）官員估計，在最壞情況下，美國此舉將會使全球溫度在本世紀末提高約0.3℃。
據法新社報導，世界氣象組織大氣研究與環境部負責人特布蘭赫(Deon Terblanche)強調，美國總統川普宣布退出《巴黎協定》雖然飽受抨擊，此舉對全球的衝擊仍很難預估。
他說，美國才剛宣布退出《巴黎協定》，世界氣象組織尚未用新的模型進行運算，但若從最壞的情況來估計，到本世紀末全球氣溫可能會上升0.3℃。不過這也只是最壞的情況，實際上並不一定會如此。
依照2015年簽署的《巴黎協定》，世界各國將努力把全球平均氣溫控制在比工業革命前高2℃以內，但是美國總統川普周四宣布退出此一有195國簽署的協定，並稱這是前美國總統歐巴馬聯合中國領導人所做的「壞」協議。
特布蘭赫提醒，川普的聲明有點複雜，現在要估計其影響尚言之過早。
這位聯合國官員強調，《巴黎協定》的條文規範了多種層次的執行層面，它包含地方政府、州政府與聯邦政府。目前美國已有許多州與市級政府聲明反對川普退出《巴黎協定》，這就表示美國在遵守協定上不會完全沒有貢獻。因此，可能要許多年才能正確的評估美國退出協定後的實際影響。
(中時電子報)
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