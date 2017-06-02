中市路平奏效 議員：應不限500公里

市議員張耀中表示，台中市約4000里道路長度，建設局路平專案已超標，應不限於500公里為目標。（盧金足攝）

台中市建設局長黃玉霖表示，針對路平做的民調滿意度為3成6，經過1年8個月，滿意度上升至6成，說明路平滿意度呈現一個正成長的趨勢，市議員張耀中建議，路平工作當然要持續推動，台中市約有4000里道路長度，建設局既然早已超過預定進度，建議應該不限於500公里為目標。

市議員張耀中、陳世凱肯定市府在偏鄉持續推動路平專案，造福地方居民，但仍有部分居民對路平不滿意，詢問路平滿意度如何？

黃玉霖表示，市府積極辦理路平，截至今年5月底路平總公里數已達371.06公里，經民調顯示，路平改善滿意度已由104年8月份的38.5%，提升至今年4月份的59.6%，感謝民眾對市府團隊路平的努力給予肯定。

建設局將持續努力達成4年500公里的目標，並擴大實施統一挖補，減少管挖頻率，推動車道修復新制度，提升管挖修復品質，市區部分2年施作120公里的路平，該長度也打破歷年記錄。

張耀中建議，路平工作當然要持續推動，台中市約有4000里道路長度，建設局既然早已超過預定進度，建議應該不限於500公里為目標。

此外，關於龍井區沙田路、護岸路路平專案，因為中油公司正埋設管線導致路平暫停施工，對此，市府將積極協調中油公司分段施工，以便市府盡速完成鋪路工程，預計10月份可完工。

(中時)