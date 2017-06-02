《勇闖日本秘境》前進兵庫 夏如芝啖甜點忘工作

夏如芝穿上浴衣，享受泡溫泉的樂趣。（中視提供）

中視《勇闖日本秘境》主持人夏如芝明天（6月3日）將介紹在日本兵庫縣境內，歷史與文化交織的絕美秘境、美食，享受浴衣泡湯的樂趣。

神戶被譽為東西文化交流之港，最早接受西方文化洗禮，日本和菓子與西式糕點多不可數，是全日本銷售第一的地區。主持人夏如芝一向熱愛甜食，這次藉由錄影之便，更是卯足全力，大嗑甜點，完全忘了還在工作，直呼：「這裡的甜點真的會讓人噴發少女心！」

日本三大和牛之一，神戶牛的始祖「但馬牛」的肉質鮮嫩多汁，也讓「吃貨」夏如芝無法抗拒，一口咬下，立刻眼眶泛淚的直喊：「好幸福！」

兵庫的「竹田城跡」宛如天空之城般的美景，被在地日本人稱為此生務必要造訪的絕美秘境；世界遺產「姬路城」有許多隱藏的機關，其中用來防禦敵人的「武者暗室」，狹小的空間居然可以讓人躲在其中，讓夏如芝大開眼界，直呼：「這趟旅程有好多值得造訪的地方！」

享譽米其林星級的「城崎溫泉」是日本著名的溫泉勝地，一個擁有7座室外溫泉的聚集地，讓夏如芝興奮的換上浴衣，融入當地享受溫泉文化。

(旺報)