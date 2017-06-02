雨勢漸緩 柯文哲晚間視察災情

台北市長柯文哲視察災情。（台北市政府提供）

台北市長柯文哲視察災情。（台北市政府提供）

今天上午台北強降雨不斷，部分地區淹水。台北市長柯文哲下午赴市議會備詢後，今晚8時30分抵達大湖山莊219巷，在副市長鄧家基及工務局長彭振聲的陪同下，了解當地災情及聽取民眾陳情。由於當地多戶民宅地下室淹水嚴重，柯文哲要求市府工務局調撥各工程處及開口合約廠商的抽水機具協助民眾抽排水，環保局也全力協助進行環境清理，儘速讓住戶恢復正常生活。隨後，柯再轉往環山路1段136巷，視察當地災後復原的進度。

今天下午北市府先由副市長鄧家基自議會趕至市災害應變中心，了解全市災情狀況，隨後分別前往北安路805號柏齡幼兒園、大湖山莊219巷、環山路1段136巷、康樂街291巷等處勘查。

災害應變中心說明，截至今晚9時，總計主要有積淹水災情423件、路樹傾倒18件、土石災情21件、其他災情72件，共計534件災情，其中494件已處理結案，餘40件仍在由權管局處處理中。

(中時)