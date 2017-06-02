納達爾紅土百戰達陣 只丟1局晉16強

納達爾輕鬆挺進法網男單16強，賽後向場邊揮手致意。（美聯社）

明天要過31歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今天迎來生涯紅土第100場5盤3勝制的比賽，結果蠻牛只讓喬治亞對手巴西拉茲維利（Nikoloz Basilazhvili）拿下1局，以6比0、6比1、6比0輕鬆晉級男單16強。

「上場前我預期會是場硬仗，」納達爾說：「我不知道這算不算是完美表現，但肯定是我近期的最佳演出。」

巴西拉茲維利只從納達爾手中拿到1局。（美聯社）

納達爾全場的一發進球率僅5成5，以這數據不像是場一面倒的比賽，但他沒有任何雙發失誤送分，二發得分率7成9甚至比一發（7成6）還高。而對手連一發得分率都僅4成，和納達爾顯然完全屬於不同檔次。

納達爾完成紅土百戰里程碑，戰績也令人不得不肅然起敬，拿下98勝僅吞2敗，也難怪法網宣布要替他豎立銅像。

(中時電子報)