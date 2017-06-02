搶外籍生 高雄第一科大與馬國3中學簽備忘錄

第一科大與3所華文獨立中學簽訂合作備忘錄。(郭韋綺翻攝)

配合政府新南向政策，國立高雄第一科技大學積極爭取外國學生來台就學，今日與馬來西亞華校董事聯合會總會、麻坡中化中學、居鑾中華中學及巴生興華中學簽訂合作備忘錄，雙方未來將共同推動各項人才培訓，拓展南向學術交流外，第一科大亦提供優秀學生學雜費減免或獎學金鼓勵，助馬來西亞學生來台攻讀學位。

馬來西亞華校董事聯合會總會成立於1954年，致力推廣中華文化，組織含60 所華文獨立中學，學生人數超過8萬名、教師人數約4千多人，要求學生同時修習馬來文、華文與英文，肩負華文教育和承傳中華文化。

第一科大校長陳振遠表示，獨中是馬來西亞重要的華人教育組織，辦學有目共睹，而第一科大也連續兩年獲馬來西亞華文獨立中學科學營的邀請，擔任講師與評審員，雙方往來密切。今天第一科大與董總及3所獨中簽訂合作備忘錄，除規劃該國學生來台就讀外，第一科大也非常樂意向獨中分享創客教育的經驗，並協助獨中教師研修提供師生創意、創新、創業及創客課程教學，為師資培育盡一份棉薄之力。

馬來西亞居鑾縣的中華中學校長廖偉強指出，他過去鮮少到訪台灣南部地區，這也是他首次參訪第一科大，對於該校「創夢工場」推動創客教育的成效特別有感。他提到，這次參訪的3所獨中校長與副校長等8人都曾是「留台」學生，也非常感念當年台灣給予的照顧，現在也積極鼓勵獨中學生來台就讀，日後除返回獨中任教，擔負當地的華文教育外，更期盼透過雙方合作，共同推動學校交流、師資培訓與資源共享。

馬來西亞僑生學業表現優異，是第一科大努力爭取的招生對象，此外，今年8月下旬將由該校創新創業教育中心籌辦「馬來西亞華校教師培訓營」，由第一科大具備創意、創新與創業豐富教學經驗的師資群，規劃一系列創客專業課程，包括設計思考、教材設計、創客實作及文化體驗等，開放獨中教師報名參加。

(中時)