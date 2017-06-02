引退出家後...清水富美加又爆將嫁教主兒

清水富美加被指深受教主大川隆法寵愛。(取自千眼美子推特、日網)

清水富美加近日復出，氣色不錯。(取自千眼美子推特)

大川宏洋。(取自日本維基百科)

日本22歲人氣女星清水富美加，今年2月無預警宣布退出演藝圈，並坦承是宗教團體「幸福科學」信徒並出家。她引退不久，隨即宣布加入幸福科學成立的事務所再次復出，現在更爆出她的下一步，將是嫁給教主大川隆法的長子大川宏洋，成為長男的媳婦。

清水富美加近日以法號「千眼美子」再次復出演藝圈，日前更以短髮新造型接受訪問，暢談重生心得，坦言在引退期間連出門都會感到恐懼，深怕會引起騷動，頂多到附近超市買東西，在家看了很多有關政治、經濟方面的書，思考如何過人生。

不過最新一期《女性Seven》報導也披露清水富美加受到幸福科學教主寵愛之音，原來是她與其28歲長子大川宏洋熱戀中，隨時都有可能傳出結婚喜訊。

(中時電子報)