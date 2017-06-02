與同事產生嫌隙竟擁槍自重 警飛象過河起出槍

彰化34歲洪姓男子因故與同事產生嫌隙竟擁槍自重，東港警飛象過河起出槍。（謝佳潾翻攝）

彰化34歲洪姓男子因故與同事產生嫌隙竟擁槍自重。（謝佳潾翻攝）

彰化34歲洪姓男子擁槍自重，東港警飛象過河起出槍。（謝佳潾翻攝）

彰化34歲洪姓男子因故與同事產生嫌隙，竟為此擁槍自重，利用工作之便取得器具進行改槍，且還不避諱地仗勢小主管身分無人敢靠近、在辦公室內大改特改，東港警方接獲情資後，昨天清晨拂曉出擊、飛象過河順利逮獲洪嫌，並起出1把改造手槍、66枚彈頭等物，訊後依槍砲罪嫌移送法辦。

警方指出，洪嫌無前科，在彰化某工廠從事冷氣水箱製造工作，他自稱因與同事有糾紛，擔憂遭尋仇，才會上網購買半成品槍械零件，再利用工廠現有的設備進行加工改造，所有的技術都是從網路上的自製槍械教學影片學來的。

警方拂曉出擊後，在洪嫌住所起獲1個彈匝、26枚半成品彈殼、66枚彈頭、48枚零組件及一批製槍工具，隨後在洪嫌的指認下於其車上起出1把貝瑞塔型自製改造手槍，洪嫌當場坦承犯罪，訊後依法送辦。

(中時)