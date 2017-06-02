梅雨發威 高屏溪原水濁度飆破22000NTU

梅雨強降雨大爆發，高屏堰原水濁度過高。(郭韋綺翻攝)

梅雨雨量使南化水庫進帳不少。(郭韋綺翻攝)

受梅雨強降雨影響，雨水挾帶大量泥沙攪混高屏溪，高屏溪攔河堰今(2)原水濁度飆破22000NTU，幾乎快破表，由於濁度過高，已調度南化水庫及伏流水應急，自來水公司也啟動備用水源系統，大高雄維持供水正常，由於鋒面南移可能帶來更大雨勢，將持續密切監測水情。

高屏堰是大高雄地區主要供水來源，占了6成以上，平均日取量110萬立方公尺，今年初以來，因持續乾旱不雨，高屏堰河川流量一度降到每秒19立方公尺，水情吃緊，直到5月底梅雨季報到，高屏堰流量回升到36立方公尺，水情才逐漸紓解。

但這波梅雨來得又急又強烈，雖然帶給高屏堰豐沛的水量，原水濁度卻不斷飆升，截至今天傍晚6時為止已飆破22000NTU，由於濁度過高，必須減量抽水。

南水局副局長簡振源指出，雖然高屏堰取水量大減，不過這波鋒面讓全台水庫進帳不少，其中南化水庫蓄水率大增，除了從南化水庫引水並調度伏流水供應，另外備用水源系統也上場應急，目前大高雄仍供水正常。

(中時)