吳慷仁醋勁強 吃醋男超卡哇依

吳慷仁（右）與邵雨薇。（三立提供）

吳慷仁（左）與邵雨薇。（三立提供）

吳慷仁（左）與邵雨薇。（三立提供）

三立、東森週五華劇《極品絕配》邵雨薇所飾演的衛芬青遲遲不給霍廷恩告白的答案，就如劇情對白所說「我不過是妳的假未婚夫，雖然我已經向妳告白，但妳的心還是妳的」，也因為遲遲未得到「yes」or「no」的答案，讓霍廷恩這角色頓時成為「醋味薯薯」。

吳慷仁詮釋的方式，還真的感受到醋味的強勁，邵雨薇笑說：「熟男吃醋真的比年輕人耍幼稚可愛。」因為熟男醋味起的時候真的就像一位大小孩，完全顧不得自己的年紀或是身份，簡直可以用「卡哇依」來形容。

本週主要劇情邵雨薇的感情遲鈍，讓吳慷仁就表現了十足的酸味，甚至激動的連十三響都融入劇情中，也算是近期偶像劇中男人吃醋的經典演出。吳慷仁也笑說，男人吃醋有時是會變得更有孩子氣。

(中時)