最年輕駐外醫療團長王馨儀：想念使命必達的台灣護理師

台大雲林分院女醫師王馨儀自願到布吉納法索行醫一年，在布國看到太多生命找不到出路最終殞落。(台大雲林分院提供)

王馨儀醫師年僅33歲，在布吉納法索開啟不一樣的行醫路（台大雲林分院提供）

臺大醫院雲林分院33歲女醫師王馨儀派駐布吉納法索一年，可能是台灣史上最年輕的駐外醫療團長，她三月底展開不一樣的行醫路。遠離了台灣，平日不深刻的印象一一浮現：使命必達的台灣護理師、插完管到拔管都能放心袖手旁觀的呼吸治療師、休息時默默出現維持環境整潔的打掃阿姨、能一起討論困難個案的同事、喝著紅茶拿鐵一邊打病歷的日子。

王馨儀在距離布吉納法索首都大概110公里的古都古醫院行醫一個月後，寫下網誌抒發心情。

她說，幾次與當地醫師一同查房的經驗，在台灣豐富醫療資源環境中，問完病史、簡單理學檢查，腦中想的總是下一步要排什麼檢查，然而在布國沒有所謂的下一步了，病史與理學檢查完就要憑空想像給予治療。

「在貧乏環境中成長的當地醫師，在病史與理學檢查中找尋蛛絲馬跡的能力一點也不比我們差….當我們還在憤慨醫師在戰場上卻手無寸鐵時，當地醫師卻能以肉搏另闢一番天地。」

她反思，「當我們自認為是從醫療進步的台灣來到到這裡時，應該保持謙卑的心態，與當地醫師的互動、相互交流，從他們身上我們也可學習到很多的醫療經驗。」

王馨儀感慨在布吉納法索可以看到很多疾病的自然病程，養到拳頭大的甲狀腺腫、白內障失明摸著進診間的病患、腦炎之後的癲癇後遺症，太多生命找不到出路最終殞落。

遠離台灣一萬兩千四百公里的非洲異鄉，當高頻率的停電、漫天的黃沙、四十幾度的熾熱天空、低效率的工作方式、四處攀爬的蜥蜴、鋪天蓋地的灰沙內化成生活日常，王馨儀說，對台灣的思念卻也細水綿長。

「想念制度完善的台大醫院、想念使命必達的台灣護理師、想念讓我插完管到拔管都能放心袖手旁觀的呼吸治療師、想念在我們休息時默默出現維持環境整潔的打掃阿姨、想念能一起討論困難個案的同事，想念能喝著紅茶拿鐵一邊打病歷的日子。」

拜科技之賜，王馨儀說她可以每天看台灣新聞、在FB上追蹤友人近況、登入BBS看鄉民紓壓的言論、在Line使用中文聊天、用KKBOX聽著中文歌曲，以及第一時間用電子書看完《房思琪的初戀樂園》。

(中時)