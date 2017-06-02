世桌賽》廖振珽敗在日本13歲小將張本智和拍下

台灣好手廖振珽，在世錦賽男單第三輪不敵日本13歲天才小將張本智和，沒能闖進16強。（ITTF官網／資料照）

去年世青少錦標賽勇奪男子團體與男單冠軍的日本13歲天才小將張本智和，繼次輪擊敗日本一哥水谷隼之後，2日又在德國舉行的世錦賽男單第3輪11比7、12比10、11比8、12比10擊敗台灣好手廖振珽，成功闖進16強。

廖振珽在面對這位從中國大陸歸化日本的張本智和，雖然兩人都非常陌生，也沒有對戰過，但氣勢正旺的張本智和還是壓過了廖振珽，首次參加世錦賽就成功晉級16強，寫下了桌壇史上最年輕的紀錄。

陳思羽／鄭怡靜的女雙組合在德國世錦賽不敵新加坡選手，止步8強。(報系資料照)

女雙賽場，陳思羽／鄭怡靜對上新加坡馮天薇／于夣雨，雙方在前兩局戰成平手，第三、四局陳思羽／鄭怡靜惜敗，隨後11比8追回一局，但在關鍵第六局仍在拚戰後8比11飲恨吞敗，最終2比4止步8強。

(中時電子報)