梅雨鋒面南移 高雄桃源明停班課

梅雨下不停，荖濃溪暴漲，水流洶湧。(郭韋綺翻攝)

永安、彌陀魚塭實施預防性洩水，降低損害。(郭韋綺攝)

以往大雨一來，高雄桃源區台20線勤和至復興的河床便道就中斷，所幸4月底剛通車的明霸克露橋發揮功效，即使強烈梅雨鋒面來襲，桃源地區通行無阻，遠離了孤島危機；但因山區雨勢逐漸增強，除了荖濃溪河水暴漲，影響通行外，全區已達土石流紅色警戒區，恐有致災之虞，3日桃源區停止上班、上課。

梅雨鋒面帶來豪大雨，高雄24小時累計雨量最多在桃源區，達264毫米，區公所主秘賴文德表示，整天小陣雨持續不斷，雖然道路、橋梁還能通行，為避免道路中斷，導致居民受困，今天先行疏導25名洗腎患者下山依親，另名妊娠32周待產孕婦安置到岡山榮民之家。

賴文德說，未來降雨仍集中在山區，除成立二級應變中心，相關人員停止休假，全力投入防災工作。另，同樣擔心河川暴漲道路中斷，樟山、寶山國小及桃源國中3校，今天下午也提前宣布停班、停課。

公路總局甲仙工務段長王慶雄表示，過去只要下大雨，荖濃溪暴漲，寶來勤和至復興便道就遭洪水沖斷，桃源區猶如孤島，今年4月底，台20線明霸克露橋通車後，橋梁的抗洪能力全面提升，目前桃園地區道路都保持暢通，只有南橫公路復興到梅山口99K到105K這6公里有零星落石的狀況。

為避免大雨導致魚塭的水溢出來，高雄永安、彌陀養殖龍膽石斑、午仔魚的養殖戶，一大早實施預防性洩水，拉低水位，希望將損失降到最低。

(中時)