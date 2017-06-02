無情豪雨再奪1命 基隆老婦溺斃地下室

老婦人疑似在地下室整理雜物時滑倒，被路面上的豪雨灌進而溺斃。（張穎齊翻攝）

老婦人的1樓住處。（張穎齊翻攝）

基隆今日遭豪雨襲擊，1名77 歲鄭姓老婦人，在晚間6時許被家人發現陳屍在地下室，鄭婦疑似在地下室整理雜物時，不慎滑倒，同時又遭到從路面上大水灌進，因此溺斃。

警方表示，鄭婦和女兒、女婿住在中華路36巷民宅，女兒和女婿傍晚回到家時，發現都找不到鄭婦，尋到地下室時，看見鄭婦仰躺在水面上，呈現「大」字型，警方研判已溺斃多時。

警方指出，發現鄭婦時並無外傷，衣服也很完整，已排除外力所為。婦人生前的健康狀況正常，平時待人和氣，與家人關係也好，至於詳細溺斃過程，還有待鑑定調查。

(中時)