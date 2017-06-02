濁水溪水位高 新中橫龍神橋封閉

南投縣水里鄉台21線78.7k龍神橋，2日豪雨持續不斷，橋梁水位已達行動值，且上游台電武界壩於晚間8點30分增加放水量至1200CMS(每秒立方米)以上，基於夜間視線不良等潛在危險因素，公路總局已於晚間九點完成橋梁封橋作業，現場並已派保全人員持續警戒及守視，將於明(3)日早上7點派員巡查檢視橋梁水位狀況安全無虞後，再通知開放時間訊息。

公路總局信義工務段呼籲用路人，山區持續強降雨發生，造成部分邊坡不穩定及水位暴漲，請事先作好行程規畫，強降雨期間避免進入山區公路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播，了解路況以期行車平安。

(中時)