最新統計！豪雨釀1死、2失蹤、15人受困

中央災害應變中心統計。（葉書宏攝）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，北台灣今（2日）短時間內降下豪大雨，釀成1人死亡、2人失蹤、15人受困、5人受傷，中央災害應變中心統計，全台1133件災情，主要為路樹、道路、積淹水及土石災情。

全台累計疏散撤離723人，最高收容安置207人，目前安置71人，停電戶數1萬1787戶、待修復1157戶，停水1萬4657戶，待修復1萬4657戶，省道中斷2處、預警性封閉7處；市話中斷513戶，待修復271戶；全台淹水966處，淹水已退956處，尚有10處未退，多為道路積淹水。

77歲的郭姓婦人昨晚間7時許被女婿發現，陳屍在基隆市中華路住家內水深及膝的地下室，已明顯死亡、未送醫。消防署指出，暫不列為豪雨災情，列一般救護案件，暫時不列入此次災情統計。

(中時)