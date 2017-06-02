谷歌擬明年增新功能 阻擋擾人廣告

網路搜尋引擎谷歌（Google）準備明年增加功能，讓內容網站能向使用阻擋廣告程式（ad blocker）的網友收取小額費用，做為谷歌推動改善線上廣告品質，和努力對抗愈來愈多人使用阻擋程式的行動之一。

華爾街日報引述知情人士消息報導，谷歌準備明年在桌機和行動設備等新版Chrome網路瀏覽器上增加收費選項（funding choices）功能。

谷歌則透過新版Google Contributor服務，追蹤用戶瀏覽次數來收費。谷歌2014年推出舊版Google Contributor付費服務，為用戶攔截不想看到的線上廣告。

谷歌母公司Alphabet去年營收逾900億美元，當中88％來自線上廣告收入，但谷歌卻準備推出自家版本的阻擋程式。其目的要攔阻放送不符合「更佳廣告聯盟」（Coalition for Better Ads）標準的線上廣告。像突然跳出來或內容吵雜等擾人廣告就不符標準。

谷歌認為整個網路產業都必須聯手對付愈來愈多人使用阻擋程式的趨勢。許多擾人廣告讓網友感覺很差而要攔阻，結果傷害內容網站利益。

(工商)