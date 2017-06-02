國道國光號撞拖板車 1人無生命跡象、30人輕重傷

國道3號竹山、名間段2日晚間大車禍，造成1死30人輕重傷。(沈揮勝翻攝)

警消搶救中。(沈揮勝翻攝)

南投縣消防局出動大批人力救援。(沈揮勝翻攝)

現場狼藉。(沈揮勝翻攝)

消防隊全力搶救。(沈揮勝翻攝)

國光客運與貨櫃車碰撞。(沈揮勝翻攝)

出事的國光客運車頭嚴重變形。(沈揮勝翻攝)

（23:10更新內文）滯留鋒面帶來豪大雨，國道3號北上241K，即竹山交流到附近。今(2)日晚間9點10分左右發生國光客運班車與拖板車碰撞車禍。目前已知1人失去生命跡象、4人重傷，26人輕傷。南投縣消防局出動竹山、名間、松柏、鳳鳴與集集等消防分隊救護車及大批人力搶救送醫中。

據了解，這輛國光客運是從屏東發車，將開往台中，途經竹山交流道往名間方向路段時，因雷雨交加、視線不良，失控撞上前方貨櫃車；車禍發生後，51歲的李姓駕駛員當場已沒有呼吸心跳。

(中時)