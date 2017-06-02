劉以豪遇上郭雪芙 首次合作默契十足

劉以豪、郭雪芙搭擋演出《喜歡・一個人》。（圖／三立提供）

劉以豪首次參與華劇演出與郭雪芙默契十足。（圖／三立提供）

劉以豪在戲裡第一次露出眉毛。（圖／三立提供）

劉以豪首次參與三立新8點檔華劇《喜歡‧一個人》演出，就搭擋郭雪芙，兩人首次合作，默契卻十足，劉以豪在戲裡第一次露出眉毛，郭雪芙有別以往的表演方式，這回在《喜歡》劇中她飾演法式餐廳的腹主廚，淡定的演繹，讓她從「聒噪妹」瞬間變成「淡定姐」。

而在《只為你停留》挑大梁演出的簡宏霖，這回在《喜歡‧一個人》中搖身變成郭雪芙學生時代男友兼美食評論家，劇情所需他經常毛髮變變變，一下要剃鬍子，一下又要細皮白肉當學生，一下又要落腮鬍耍Man。

許久沒在華劇看到郭雪芙，這回周旋於舊愛簡宏霖與新歡劉以豪之間，二位男生各自展現不同魅力，劉以豪是美形暖男，簡宏霖漫畫帥阿宅，對郭雪芙表現的貼心不分高下角色都討喜，更引發粉絲論戰，互爭誰才該是郭雪芙心目中的真命天子。

(時報周刊)