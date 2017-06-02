台日觀光論壇晚宴 永瀨正敏、曹佑寧當神秘嘉賓

愛媛縣知事中村時廣及松山市長野志克仁2日晚間在松山市內旅館舉辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」歡迎晚宴，請永瀨正敏和曹佑寧當神秘嘉賓。(黃菁菁攝)

愛媛縣知事中村時廣及松山市長野志克仁2日晚間在松山市內旅館舉辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」歡迎晚宴，請曹佑寧當神秘嘉賓。(黃菁菁攝)

愛媛縣知事中村時廣2日晚間在愛媛縣松山市舉辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」歡迎晚宴上宣布，請永瀨正敏擔任台灣親善一日大使以及愛媛縣有名的水果「伊予柑」的宣傳大使。(黃菁菁攝)

愛媛縣知事中村時廣及松山市長野志克仁2日晚間在松山市內旅館舉辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」歡迎晚宴，中村贈送紀念品給我駐日代表謝長廷。(黃菁菁)

愛媛縣知事中村時廣(右)及松山市長野志克仁(左)2日晚間在松山市內旅館舉辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」歡迎晚宴，請永瀨正敏和曹佑寧當神秘嘉賓，台灣觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷以及觀光局長周永暉合影。(黃菁菁攝)

愛媛縣知事中村時廣及松山市長野志克仁2日晚間在松山市內旅館舉辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」歡迎晚宴，會上邀請到兩位神秘嘉賓，電影KANO的主角永瀨正敏和曹佑寧，讓晚會掀起高潮。

中村當場宣布，永瀨允諾擔任台灣親善一日大使以及愛媛縣有名的水果「伊予柑」的宣傳大使。

在KANO中飾演近藤兵太郎的永瀨被問到該片對台日的影響時表示，在拍KANO之前根本不知道台灣棒球隊參加過甲子園棒球賽，這部電影對台日青年交流是個很好的機會。

飾演吳明捷的曹佑寧則說，「對我個人的變化是，周遭的朋友都叫我AKIRA(明)。讓我更了解台灣棒球的榮景是在加農棒球隊的時代。」

永瀨被問到台日電影拍攝的不同點時表示，「最大區別是用餐，在台灣拍片都準時用餐而且是熱食。日本拍片就忽略用餐，吃的是冷便當，有時還得在車上吃。」

至於印象最深的台灣美食和景點，永瀨說，他覺得釋迦最好吃。他還說：「台灣有很多美麗的風景，但每當我被問到最美的風景，我都會回答說，台灣最美好的是人。」

曹佑寧則表示，日本料理當中他最喜歡咖啡飯，因為從小都是媽媽做的咖哩飯，所以感覺日本的咖哩飯特別不一樣。剛被任命為伊予柑大使的永瀨則在旁提醒說：「你忘了說喜歡喝愛媛的橘子汁了」。

(中時)