索尼發表首款手機遊戲

索尼（Sony）發表首款手機遊戲「全民高爾夫」（Everyones Golf），試圖挽救PlayStation 4在日本市場表現欠佳的業績。索尼表示，這款1997年推出的遊戲主要用於PlayStation平台，用戶不久後便能玩到手機版本，在安卓與iPhone手機皆能免費下載。

(工商)