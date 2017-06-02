年輕人拋磚引玉 關懷中和弱勢

國民黨黨代表鄭鈞瑋、新北市中和青工會長李謙國關懷中和廟美里弱勢。（葉書宏翻攝）

國民黨黨代表鄭鈞瑋、新北市中和青工會長李謙國關懷中和廟美里弱勢。（葉書宏翻攝）

國民黨黨代表鄭鈞瑋、新北市中和青工會長李謙國與食物銀行合作，贈送20隻雞給中和區廟美里的弱勢族群，兩人加碼自掏腰包購買來自苗栗縣小農自產的玉米，讓弱勢家庭們感受社會溫情。

「如果可以多做一點，為何不幫忙！」鄭鈞瑋說，弱勢團體很辛苦為了生存努力著，也許物資僅能短暫給予他們協助，但卻能讓他們感受的社會溫暖。

鄭鈞瑋認為，這是一個「善」的循環，每個人多做一點、多付出一些愛心，社會就會更加祥和、溫暖，也期盼更多的善心人士，一起來關心周遭的弱勢家庭。

李謙國說，日前剛好是端午佳節，透過關心弱勢的活動，讓他們感受到社會的溫情，年輕人最大的資本就是熱情活力，將熱情活力回饋給地方，號召更多的年輕人一起身體力行、關懷社會。

(中時)