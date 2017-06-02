孟耿如不服輸 遇挫折藉畫畫運動舒壓

周湯豪在鐘樓為孟耿如唱歌。（圖片提供：東森）

張捷默默守護黃薇渟。（圖片提供：東森）

黃薇渟酒醉後強吻張捷。（圖片提供：東森）

孟耿如在台視、東森《鐘樓愛人》劇中遇到各種友情與愛情的挫折，本周將播出周湯豪處處維護孟耿如有一幕二人談心畫面，被黃薇渟撞見，反讓黃薇渟以小動作排擠，最後她決定放手。

孟耿如表示，現實生活中的感情、生活觀都是不服輸，遇到挫折都是如何面對：「以前遇到挫折會懷疑是不是哪裡做得不好，但現在遇到困境，就會順其自然，再借由運動或畫畫來紓解壓力。」

相較於孟耿如順其自然，黃薇渟在現實生活中則是敢愛不敢恨的人，劇中她因愛戀周湯豪而排擠孟梗如且小動作不斷，這樣的情節坦言與她的初戀相似，她表示：「當時我的好閨密私下跟我男友搞曖昧，直到共同朋友看不下去告訴我真相，不希望自己成為對方的曖昧對象，最終決定男友、閨密兩邊都放棄。」

(時報周刊)