基隆市府挨批救災慢半拍 林右昌：不需要政治口水
基隆市自從1975年以來，40年最大雨量，各地淹大水，安樂、中山區更是坍方嚴重。議員們紛紛痛批市府「反應慢半拍」，沒預先做好防災措施且推拖拉，延滯至昨日早上才成立「防災中心」，延誤了救災的最佳時機，對此市長林右昌回應「勘災不需要政治口水！」
議長宋瑋莉指出，暴雨導致全市各區嚴重淹水、部分道路封閉，許多民眾在上班上課地點苦等，市府卻延誤了宣佈停班停課的良機，只知道照雨量規定來衡量是否宣布，造成民眾跟小孩有家歸不得，光安心幼兒園就有40名師生被困在3樓多時。
議員呂美玲痛批市府，氣象局及媒體都已事前發布豪雨預報，但市府防災漫不經心，「防災中心」今早9時才成立，市長更是姍姍遲遲，下午才前往災區勘災，此時市內早已水患無窮！
議員張耿輝表示，政府花那麼多經費執行「百年防洪計畫」，還是禁不起這次暴雨，事實上是因為山坡地過度開發才導致洩洪嚴重，衝擊到民宅，市府在反應機制還有待加強。
市長林右昌回應，宣布停班停課的時間點是恰當的，因為此前還傳來許多道路坍方等災情，下午3點正逢雨勢趨緩，交通也暫時恢復順暢，認為如果在此刻還在做「政治口水」是沒有必要的。
林右昌還說，今天早上8時他就已經在動身前往中心指揮，根本沒有「遲到」一說，整天都在各地勘災。至於大武崙、基金一路過去曾遭到過度開發，而造成昨日嚴重坍方，對此市府將深深檢討。此次重建經費非地方政府所能及，今日將和前來勘災的林全院長爭取中央對於地方的協助。
(中時)
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