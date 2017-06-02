大樂透端午包粽獎 今晚共開出24組
大樂透今晚加開端午包粽獎，總計共開出24組，其中21組為一注獨得50萬元，另有3組為2注均分；至於大樂透頭獎則槓龜，彩金保證1億元。
根據台彩最新統計顯示，今晚開出的27注端午包粽獎分別由26家投注站售出，其中台北市松山區的「富甲天下商行」售出2注，且該2注對中的是同一組包粽獎獎號，2注均分該組總獎金50萬元，各分得25萬元。
台東縣台東市的「幸運星彩券行」105、106年皆曾開出100萬元的春節大紅包、今年也開出過800萬元的今彩539頭獎；雲林縣東勢鎮的「一帆彩券行」和台北市士林區的「旺民眾彩券行」也都曾於今年春節期間開出春節大紅包獎項。
累計至今晚，端午包粽獎已開出134組，計有122人獨得50萬元獎金，本加碼活動尚餘166組50萬元的端午包粽獎待送出。
大樂透下周二仍將加開10個獎號，提供210組中獎機會，此外，今彩539和BINGO BINGO的加碼活動將持續至6月12日，想贏得端午獎金的彩迷們千萬要把握機會。
(中時)
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