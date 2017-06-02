日副相麻生嘲諷美國 就是那種程度的國家

日本政府2日針對美國總統川普宣布美國退出巴黎協定表示遺憾。日本副首相兼財務大臣麻生太郎2日在內閣會議後的記者會上，對美國退出巴黎協定表達了不滿，他說：我想(美國)就是那種程度的國家」。

麻生表示，京都議定書簽訂時，美國還記不記得自己說過的話？中國沒有加入的話，就沒有任何意義，後來改由日本主導，結果無疾而終。京都議定書沒下文之後又有巴黎協定，已有110多個國家加入，現在美國又從消費層面來看，認為會對經濟造成影響等，拜頁岩氣和頁岩油之賜，美國成為出口的一方後又突然喊停！

「本來組成國際聯盟的是哪裡？國際聯盟是美國組成的呀，組成之後，是誰不加入的呢？是美國呀。我想(美國)就是那種程度的國家」。

日本內閣官房長官菅義偉2日在記者會上，針對美國總統川普宣布美國退出巴黎協定表示遺憾。他強調，日本將繼續呼籲美國參與氣候變遷議題。

日本外務省發表聲明指出：「氣候變遷是全球面對的共同問題，已開發國家在氣候議題上的帶頭作用很重要，尤其應堅定貫徹巴黎協定的執行。對抗氣候變遷亟需整體國際社會共同努力。」

(中時)