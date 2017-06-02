烘培紓壓 穆古如莎挺進16強

西班牙女將穆古如莎以直落2挺進法網女單16強。（美聯社）

英文片語用「一塊蛋糕」（a piece of cake）形容事情輕而易舉，也很適合用在法網女單衛冕者穆古如莎（Garbine Muguruza）身上。倒不是說穆妹2日以7比5、6比2淘汰普汀賽娃（Yulia Putintseva）真有那麼輕鬆，而是「烘培」就是她在大賽紓壓的獨門武器。

「我現在還是有做啊，」從前年溫布頓首闖大滿貫決賽，就透露自己靠做甜點放鬆的穆妹表示，自己喜歡烘培的興趣還是沒變，比賽期間也喜歡住在附有廚房的房子。這次法網她住飯店，但接下來的溫布頓已經找好住處，希望透過烘培紓壓，一掃去年第2輪爆冷出局的陰影。

「溫布頓我會去住同一個房子，那裡有廚房，女屋主也非常喜歡烘培，所以不管要做鬆餅還是蛋糕，所需器材都應有盡有。」穆妹說。

穆妹下役將與地主好手、第13種子茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）拚搶8強門票，茉蘭登諾維奇2日苦戰2小時又46分鐘，才以7比5、4比6、8比6淘汰美國女將羅傑絲（Shelby Rogers），驚險晉級。

(中時電子報)