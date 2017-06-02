國民黨文傳會副主委發祭品文 賀陳旦下台送雞排100份

5月28日豪大雨導致蘇花公路坍方，交通部長賀陳旦接受媒體訪問時說，不宜用喊話的方式解決，也希望地方政府不要只會指責別人沒有做這些事情。今（2）日豪大雨，桃園機場第二航廈二樓禮品大街上午傳出積水，賀陳旦又表示，不能說是淹水，而是漏水。

國民黨文傳會副主委洪孟凱臉書發祭品文表示，「不再忍耐！賀陳旦下台發百份雞排集氣！」

洪孟凱說，蔡政府上任一年多，各部會螺絲無法緊實，而其中交通部狀況不斷，賀陳旦部長卻老神在在，百姓已經快動每條！

洪孟凱表示，首先是端午假期先是取消夜間免費政策反覆、再是花東公路斷後卻神隱、今日豪大雨桃園機場又淹水造成班機大誤點，種種顯示，賀陳部長真的不適任！所以集氣，只要賀陳部長下台那天，就發百份雞排請民眾，讓全民來決定！

希望賀陳部長繼續堅守交通部？或是為政策轉彎、交通大亂下台負責？

「祭品」民意雞排一百份

＊發送時間：賀陳旦卸任交通部長日。（希望國家別再空轉）

＊發送地點：未定。（但保證乾脆、不需換證坐電梯。）

＊發送數量：100份。（歡迎士農工商認同者加碼）

加碼50份蔥油餅！！（感謝蔣兆唐先生加碼）

加碼20杯珍奶！！（感謝Christine Su 小姐加碼）

加碼30份蛋餅！！（感謝Anges Hung 小姐加碼）

加碼50罐黑松沙士！！（感謝簡文慧小姐加碼）

加碼50份雞排！！（感謝謝先進先生加碼）

洪孟凱最後還說，蔡總統，因為您聽到了就不能大聲，所以我們用雞排來表現，希望您能看見！

(中時電子報)