安居山林 石鈴舉辦「安住‧自然」畫展
畫家石珠鈴長住山區，對於大自然流轉有切身的感悟，她2日在埔里鎮紙教堂「流」藝廊舉辦畫展，透過細膩的筆觸與多變色彩，傳達自然給予她力量，也表達出對於山林過度開發的憂心。
石珠鈴曾在海拔2500公尺的仁愛鄉梅峰山區工作，近年來在無專職美術老師的仁愛國中、親愛國小萬大分校兼課，還帶領魚池鄉內加道社區長青繪畫班的阿公阿嬤們創作，讓這個台灣著名石雕藝術家林淵的故鄉，閃耀著樸素藝術的火花。
「石珠鈴的畫有股說不上來的玄秘，有點憂鬱，又充滿希望。長期在大自然中接受洗滌，自有其心靈上的潔淨與高度，這或許是她的畫與人迷人的地方。」新故鄉文教基金會董事長廖嘉展說。而為了傳達她創作的歷程，在開幕茶會中，她邀請埔里地區民謠彈唱團體表演，結合了畫作的故事，訴說自身創作的生命歷程，這當中有悲傷、仰望與希望、曙光。
石珠鈴表示，畫中的憂鬱，是因為看到山林美麗背後的千瘡百孔，但另一方面，看到部落孩子們天真單純地享受畫圖的快樂，就像寒冬過後萌發的新芽，充滿了希望，雖然知道這新芽日後免不了遭逢風暴，但只要活著，就要努力地安住在當下。
「安住‧自然」石珠鈴創作個展展期至6月25日，地點紙教堂「流」藝廊，主辦單位指出，從石珠鈴的畫作中，可見到大自然的真實與虛幻，人意念的交揉，經由形色回應大地之豐饒生命之幻化，即使是一片葉、一朵花、飄移的光景都是訴說作者曾有的悸動。
(中時)
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