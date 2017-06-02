台14線公路進行預警封閉

因應0602豪雨可能會發生落石、坍方、土石流及山洪爆發情況，埔里工務段將省道台14線88公里至92公里廬山路段及94公里至99公里廬山至屯原路段，自2日日晚上實施道路預警性封閉，並於明3日上午視氣象情資及道路狀況後再行開放。

(中時)