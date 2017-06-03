《人肉叉燒包》殺人魔升格影帝！黃秋生血腥無極限 剁命根子超狂
香港性格男星黃秋生推出新片《失眠》，片中撕人皮、取人腦、斬頭顱等驚悚劇情全都來，畫面血腥、恐怖，血腥片挑戰忌禁極限和觀影尺度，《失眠》甚至還成為黃秋生最後一次演出這種恐怖片，「變態影帝」黃秋生還喊話「要看就趕快看，以後沒有機會了。」
黃秋生在《無間道》中的演活正義警察，並在《不能說的．秘密》中飾演周杰倫父親，其實黃秋生擁有「變態祖師爺」稱號，完全出自於他的代表作電影《人肉叉燒包》，黃秋生演活魔鬼殺人魔，故事血腥、瘋狂，黃秋生以變態又真實的演技詮釋，讓人看了不寒而慄，《人肉叉燒包》一推出就轟動影壇，黃秋生更以此片一舉拿下香港金像獎最佳男主角獎，受封「變態影帝」當之無愧。
黃秋生以瘋狂殺手闖出知名度，身為戲精的他，不論是警察，市井小民、慈祥人父等角色，都演得入木三分，黃秋生演技精湛，不只是金像獎常勝軍，也多次在金馬獎嶄露頭角。而除了大銀幕外，黃秋生在2014年演出電視劇《梟雄》，並在隔年拿下視帝。黃秋生不僅戲路廣，更打破紀錄，成為第一位集影帝、視帝、劇帝於一身的香港演員。
繼《人肉叉燒包》後，黃秋生再合作導演邱禮濤，推出血腥電影《失眠》，片中集懸疑、恐怖和不少暴力畫面，還有撕人皮、斬頭顱，甚至是剁命根子，畫面震撼感十足，黃秋生再現「變態影帝」風範，不過卻也傳出這部是黃秋生和邱禮濤最後一次演出恐怖片，讓《失眠》也引發熱議。
(專題報導)
關鍵字：黃秋生
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