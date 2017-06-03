「國民岳母」當之無愧 她們的漂亮女兒根本是公主！

外界總期待星二代的模樣，而這些女星的女兒，完全遺傳媽媽的優點，讓人忌妒又羨慕。(取材自中時資料照片、微博)

隨著實境秀節目的崛起，觀眾能看到明星更加生活化的模樣，同時，也得知他們真實人生的光景，近來不少藝人結婚生子，甚至「世代交替」，許多當年被眾人看做是男神、女神的偶像，都當了父母，外界超好奇「星二代」們，是不是遺傳了乃父/乃母之風，有不少90年代女星，從人們口中的「老婆」晉升成「國民岳母」，因為她們的女兒實在太優秀，完全繼承星媽的好基因！

鍾麗緹的大女兒Yasmine是三姊妹中，最有混血兒特色的一個，跟母親長得超神似。(取材自微博)

今年46歲的鍾麗緹，是中越混血兒，五官長得相當精緻，當年到香港參選1993年度國際華裔小姐，豔驚四座，出道後星路順遂，本身也保養得宜，就如她的代表作《第六感奇緣之人魚傳說》一樣，至今仍是眾人心目中象徵夢幻的存在，然她的感情路走得並不順遂，去年梅開三度，而前兩段失敗的婚姻帶給她最大的禮物，莫過於3個甜美的女兒。

鍾麗緹的小女兒考拉，因為上《人生第一次》、《愛上幼兒園》、《爸爸去哪兒》等實境節目，是曝光最多的一個，但畢竟跟二姊都還是小女孩，真正讓人驚豔的，是鍾麗緹的大女兒Yasmine，鍾麗緹在1997年邂逅比利時籍男友GlennRoss，2年後生下Yasmine，半年後婚姻破局，她之後帶著大女兒梅開二度，如今Yasmine已是個大學生，在三姊妹中，Yasmine特別有混血兒的特色，網友直呼她跟鍾麗緹一樣是女神級別，從小到大肯定都是校花，兩人站在一起像對姊妹，畫面超級美好。

邱淑貞大女兒沈月今年15歲，不僅遺傳媽媽的美貌，還撞臉鍾楚紅，根本「天生女神」。(取材自中時資料照片、沈月IG)

以性感兼具可愛的形象走紅於90年代、成為「擋泥板女神」傳奇之一的女星邱淑貞，1999年嫁給I.T.品牌老闆沈嘉偉後，給老公添了三個千金，相當幸運地，女兒們承襲了邱淑貞的女神基因，而時間過得很快，如今排行老大的沈月，已是亭亭玉立的15歲年紀，神貌不僅復刻母親，甚至越長大越嬌媚，被發現那張小臉竟還有點鍾楚紅的味道，一口氣撞臉兩大女神，不出道可惜。

邱淑貞的大女兒沈月，正值嬌嫩的少女時期，張張生活照，都讓人讚嘆媽媽實在太會生，甫國中畢業的她，一雙大長腿簡直逆天，被讚遺傳到家族神基因，略為妝點後，更是嬌豔動人，跟母親一樣，大眼時時刻刻在放電，根本「天生女神」，而身為「國民岳母」，傳出邱淑貞其實為女兒擔心著，據悉，各大經紀公司搶著簽沈月，這樣的美少女在學校也是眾人焦點，不斷有男同學追求，且沈月也玩社群網站，每每po照也會關心按讚數，甚至會跟陌生網友聊天，這讓邱淑真超緊張，出門時總盯緊了寶貝女兒，不斷提醒沈月要懂得保護自己。

藝人黃嘉千當初因戲與來自加拿大的夏克立相戀，婚後於2009年生下女兒夏天，2015年父女倆上陸綜《爸爸去那兒》，夏天可愛的混血兒美貌，立刻吸引眾人眼球，遑論她在節目中表現得有多可圈可點。

黃嘉千與夏克立的女兒夏天，如今7歲，已是個散發美麗的小淑女，被稱讚是「沒有公主病的公主」。(取材自中時資料照片、微博)

去年12月，可愛的夏天滿7歲，今年就將是上小學的年紀，比較起上節目時的模樣，如今的夏天已經開始出現小少女的感覺，不僅可愛，還散發出美麗的氣息，而夏天讓人愛到心坎裡的原因，乃是她在公主的外表之下，有著乖巧善良的性格，當年在節目中，完全沒有小孩子的驕縱，被讚是「沒有公主病的公主」，深受觀眾喜愛，讓人看了不心動都難。

(專題報導)