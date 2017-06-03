工業局SIPO智慧生活館 智慧車電及智慧家庭　打造有感智慧生活

2017 COMPUTEX今日（6/3）邁入最後一天，「工業局SIPO 智慧生活館」 （攤位號L1028）以『智慧車電』與『智慧家庭』兩大領域為訴求，展現各項研發技術，亦將終端產品帶入現場，提供相關科技生活情境體驗。歡迎有興趣的買主把握機會前往參觀!

現場買主針對智慧車電與智慧家庭產品詢問熱烈。圖/SIPO提供

智慧車電當道 提供更完整行車安全解決方案

延續智慧車電的發展趨勢，明泰科技展出的毫米波雷達模組可運用於先進駕駛輔助系統（ADAS）中，提供短距離與中距離盲點偵測、碰撞警示等解決方案，確保行車安全。慧展科技針對大車巴士或貨車的行車安全監控，投入許多技術與研發能量。如360度環景技術能擴大駕駛視野，消除車身盲區及死角，減少意外發生。

凱鈺科技帶來汽車頭燈、霧燈、日行燈等高功率驅動IC，滿足買主各項需求。受電動車風潮盛行，昇陽國際半導體推出高電容量、長壽命，適合快速充放電的鋰動力電池芯，現場搭配Yuasa Like T3車進行展示，吸引買主目光。

國際買主針對產品與廠商討論。圖/SIPO提供

智慧家庭全面升級 打造有感健康生活

居家環境及健康照護觀念逐漸受到國人重視及關注，因此泰沂科技所展出的紅光與藍光光療機，具有傷口恢復及癒合、衍生皮膚緊緻及撫平細紋、滅菌、治療青春痘（痤瘡）、衍生鎮靜皮膚等效果，讓客戶在任何時候享有醫美級服務。

華星科技帶來的感溫智慧衣，能精準測量小孩體溫及發燒警示；針對女性可自我測量受孕排卵期，隨時掌控體溫數據。針對銀髮族所研發的智慧紙尿褲，除提供濕度檢測功能，還具備防走失追蹤提醒，守護長者安全。

由睿波智能帶來的「長青萌芽」安養照護系統，結合最新物聯網及人工智慧技術，設計以長者為中心，在不侵犯其隱私的前提下，提供一套減輕居家及機構照護者工作負擔的數位照護記錄簿。盛群半導體也將展出可攜式手腕照護球及新型遠端瓦斯系統，為智慧家庭與居家照護盡一份心力。

群登科技將以「IoT – WiFi SiP」與「IoT – LoRa SiP」兩種通訊模組，滿足買主客製化的需求。晶心科技以內建晶心N903與N968A核心之智慧控制器產品為展示重點，將其技術應用於空氣清淨機、智慧插座與K歌寶麥克風等智慧家電產品。

松翰科技則針對智慧家庭應用，展示光學辨識多媒體學習平台、AWS IOT聲控裝置、智慧健康管理及智慧居家安全方案等相關物聯網應用。藉由情境互動供國內外買主體驗，豐富你我生活。

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(中時電子報)