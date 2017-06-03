天下父母心 男星為罕病兒毅然淡出演藝圈

王菲、高山峰、黃一山，都為了家中病兒花費心力，甚至淡出演藝圈。(圖/新浪微博、黃一山細龜微博、高山峰臉書)

本土劇女星陳子玄和演員陳建隆結婚2年，育有一子「恩恩」，不過兒子出生後被診斷患有喉頭軟化症，更因得了肺炎嘴唇發黑缺氧，送醫後還得被壓心臟急救，所幸已逐漸恢復健康，豈知竟有小學生朝她大喊「她兒子有病」、「他們家基因有問題」，讓陳子玄自責不已，也讓人不捨家有病兒的明星父母，背後需獨自承擔的壓力，此外像是香港演員黃一山，就為罹患罕見疾病的兒子淡出演藝圈。

演員黃一山為了全心照顧病兒，決定淡出演藝圈。(圖/黃一山細龜微博)

說到香港演員黃一山，相信大家對這名字應該不陌生，他曾在多部戲劇中，與「星爺」周星馳有多次對手戲，不過真正走紅是與周星馳、吳孟達等人，合演電影《逃學威龍》後才受到矚目，不僅成為周星馳電影「御用配角」，也晉升經典綠葉角色，不過近幾年突然消失香港演藝圈，據悉是大兒子上小一後，記憶力越來越差，畫直線時還會手抖，診斷後才知罹患「先天性腦白質發育不健全」，這也是先天性罕見疾病，不僅會讓病患失去說話能力、缺乏平衡，嚴重更會全身癱瘓，在醫學仍是一種不治之症，雖然四處求醫，連各種民俗療法都試過，但病情仍舊不見起色，為了能全心照顧兒子，黃一山選擇放棄演藝事業，轉而到大陸經商，談及兒子未來仍是面帶難色，他表示若能和兒子一起「走」最好，但也希望兒子有談戀愛的機會。

王菲昔為了女兒手術四處奔走，還成立基金會幫助相同症狀的病童。(圖/新浪娛樂)

天后王菲2005年與李亞鵬結婚，婚後生下一女「李嫣」，懷孕四個月時就確診罹患先天性唇顎裂，雖然知道女兒先天會有缺陷，但王菲仍堅決產下，因為信仰是不允許殘害無辜生命，生下李嫣之後，王菲便陪著女兒遠赴美國展開治療，尤其首次治療時，必須要做口腔倒模，當時聽到女兒在手術房的哭聲，讓王菲是一度難以承受，或許是想彌補對女兒的虧欠，王菲幾乎淡出演藝圈，將心力放在照顧李嫣身上，還為此成立「嫣然天使基金」，幫助更多患有唇顎裂的孩子免費接受手術，對於女兒「與生俱來的印記」，李亞鵬曾表「上帝給了你這傷痕，我要讓這傷痕成為你的榮耀」，或許是夫妻倆開放對等的教育方式，讓李嫣自小就不自卑於她人不同，更幾度拍影片上傳，充分展現天生的表演慾，也讓夫妻認定李嫣將以自己的方式，向世界宣告自己的存在。

兒子罹患「構音異常」，高山峰夫妻從旁協助治療。(圖/高山峰臉書)

藝人高山峰以創作歌手身分出道，後來轉戰戲劇圈以及主持，都闖出不錯的成績，2011年和妻子奉子成婚後，一家四口過著幸福生活，未料兒子兩歲時發音始終不清楚，原以為是舌繫帶長短問題，直到去醫院檢查後才發現罹患「構音異常」，先是聽取醫生建議兩年後才回診，但得到回覆是需要語言治療，此外更安排語言治療師作分析，為此高山峰夫妻積極鼓勵兒子多練習，甚至陪他一字一句練習發音，經過一兩個月練習，兒子從原先辦不到的恐懼心態，變成睡前會拿著注音符號叫夫妻教，對此高山峰更在臉書透露，兒子雖總在他面前裝的蠻不在乎的樣子，但其實會偷偷努力練習，讓夫妻倆察覺他的改變，讓高山峰看在眼裡充滿不捨及感動。

(專題報導)