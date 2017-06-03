鹹濕也講演技！細數三級片男星的敬業血淚史

曹查理是三級片始祖之一！（圖／取自微信）

不少初出道的藝人難免都希望能夠發揮演技、演到大作品暴紅，但也有人意外踏入三級片生涯，尤其早期香港三級片盛行，不少熟面孔過去都曾是「男優」之一。不過儘管是演出三級片，幾名男星也是很認真參與演出，敬業的程度令人佩服。

經常在導演王晶電影中出現的搞笑男星「曹查理」，絕對是不少影迷熟悉的老面孔，不過其實他早期接拍的《我為卿狂》中，他和葉玉卿的床戲堪稱精彩，還奠定他在香港三級片的地位。

單立文過去不僅在賭俠中演出「海珊」，他也曾飾演西門慶。（圖／翻攝微信）

另一位老演壞人的男星單立文，在《賭俠》中飾演的「海珊」讓人印象深刻，不過其實他在情色片上也演過《西門慶》，儘管三級片的重點是在女方，但單立文臉部表情十分豐富，耍壞的樣子更讓人看了恨之入骨，也被網友誇讚是「三級片要演技」最佳代表。

林偉健過去在《金瓶梅》系列電影中飾演的西門慶讓不少人至今印象深刻。（圖／翻攝微博）

而曾在更早期的《金瓶梅》系列電影演過「西門慶」的男星林偉健，更是TVB出生，他在一次被王晶找入拍攝《聊齋》三級片後，開啟了三級片之路，不過他本身原先還是專業體操選手，但在當起三級片演員後，逐漸打開知名度，但現年56歲的他已淡出螢光幕，可在接受專訪時，回想起那段工作時期時也笑稱「一點都不享受」，加上當時拍攝成本高，不太允許NG，雖然他和許多AV女優交手，但拍攝過程其實相當辛苦。

吳啟華表情生動，近來又返回螢光幕拍劇。（圖／達志影像）

至於男星吳啟華演技更是讓人佩服，全因他戲路廣，忠奸角色都嘗試過，但在《玉蒲團之偷情寶鑑》中的演出也讓人難忘，全因他表情逗趣又生動。目前吳啟華則又返回大台拍攝港劇，成績也相當不錯。

(專題報導)