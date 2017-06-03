每天睡不到6小時會早死？！

國外有研究指出，每天睡眠不足6小時，會提高早死風險。(圖/達志影像/Shutterstock)

你每天睡覺多久呢？睡眠不足可不僅僅是精神不濟而已，國外有研究指出，每天睡眠不足6小時，會提高早死風險，而若是本身有代謝症候群的民眾，早死率更是高於一般人的近2倍！

據《台灣英文新聞》報導，美國心臟協會日前對1,344名年齡49歲的男女進行研究，其中約39.2%為代謝症候群患者，研究人員請實驗對象於睡眠實驗室內睡一夜並紀錄其睡眠時間，在追蹤了近17年後，有22%的實驗對象死亡。

根據研究結果，代謝症候群患者睡眠少於6小時，死亡率增高1.5倍，有高出2.1倍機率死於心臟病、中風；而有2倍機率死於其他疾病。

睡眠與人體健康時時相關，不充足的睡眠會影響大腦的腦下垂體以及各激素的分泌，像是控制食慾的荷爾蒙失調，就使飢餓感增加，但想吃的卻是高熱量食物；影響交感神經，使血壓上升；激素分泌變化，影響葡萄糖代謝調節失調。

研究人員指出，預防勝於治療，民眾每日不包含打盹、小睡的時間，應該要充足睡眠7~8小時，方能常保健康。

(中時電子報)