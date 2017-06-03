抽穗期梅雨襲 稻農友求老天賞口飯吃

抽穗期遇豪雨恐影響結穗。(楊漢聲翻攝)

受西南氣流及鋒面滯留影響，台灣下起滂沱大雨，花蓮雖僅間歇性降雨，但農友早已憂心忡忡，以網路搞笑漫畫聞名的稻農小劍劍謝銘鍵，即不斷祈求老天爺手下留情，否則，就只能賣地維生了。花蓮區農改場也提醒農友注意瞬間大雨、雷擊及強陣風之影響，隨時注意氣象動態，做好防範措施。

小劍劍謝銘鍵表示，上次颱風稻田成為游泳池，讓他損失100多萬元。今年氣候異常加劇，時冷時熱;如今鋒面再度來襲，稻穗正值抽穗期，如遇豪雨恐怕損失慘重，就只能賣地為生了，希望老天爺能幫幫忙，讓農民有口飯吃。

花蓮區農改場表示，目前正值稻穗抽穗期，如遭遇豪大雨，恐影響稻作受粉，後續稻穗生長將受到重大影響，甚至會有空包彈情形發生，要農民務必提高注意，引免發生嚴重農損。

農改場提供幾項豪雨防範措施供農友參考，田間務必保持排水暢通，避免瞬間大雨時田區淹水，造成作物根部浸水。至於畦面可利用塑膠布、稻草等覆蓋物作覆蓋，降低豪雨沖刷土壤，減少倒伏或根部裸露造成植株死亡。

農改場表示，也可搭設簡易設施進行防雨栽培，物理防範可直接減少豪雨打壞葉菜等具柔嫩組織作物;在豪雨來臨前準備工作，要盡量疏通或加深水溝，此時期亦須注意穗稻熱病之發生;如遇豪雨，也要預先準備復耕可使用之種苗，以防災害發生後可馬上恢復耕作。

另外，文旦柚正值中果期，農改場表示，豪雨可能造成園區排水不良，影響根系生長，建議農友加強田間排水，清除淤積物;豪雨過後，加強葉面施肥及病害防治，以調整果實生長。

(中時)