台日鐵道觀光論壇明年可望在台中辦

「2017台日鐵道觀光論壇」2日在愛媛縣西條市舉行，駐日代表謝長廷、台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部觀光局長周永暉等代表團一行2日參觀了四國鐵道文化館。(黃菁菁攝)

「2017台日鐵道觀光論壇」2日在愛媛縣西條市舉行，駐日代表謝長廷、台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部觀光局長周永暉等代表團一行2日參觀了四國鐵道文化館，受到幼稚園小朋友們熱烈歡迎。(黃菁菁攝)

「2017台日鐵道觀光論壇」2日在愛媛縣西條市舉行，台灣代表團一行2日參觀了JR四國的台鐵800型塗裝車。(黃菁菁攝)

「2017台日鐵道觀光論壇」2日在愛媛縣西條市舉行，台日相關業者針對台日鐵道交流現況以及鐵道觀光的未來發展交換意見。台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，這是首次的台日鐵道觀光論壇，希望明年能到台灣日月潭的集集舉辦第2屆的台日鐵道觀光論壇。

本屆台日觀光高峰論壇6月初在日本四國舉行，四國的4縣都盡心盡力地安排各項視察和研討活動。台灣代表團3日到西條市參觀四國鐵道文化館、新幹線之父十河信二紀念館，以及JR四國的台鐵800型塗裝車後，出席台日鐵道觀光論壇，並以「擴大台日雙方鐵道交流~越洋的友誼路線~」為題進行討論。

日台觀光推進協議會副會長田川博己在致詞時表示，「今天邀請日台雙方鐵道業者出席，從他們分享的鐵路觀光成功案例，以及採取的具體措施等，希望能讓與會貴賓找到有助於擴大日台觀光交流的靈感。」

台灣鐵路管理局副局長鐘清達指出，票券交換是台日互動的方式之一，且大受台灣觀光客的喜歡，例如，平溪線和江之島線沿線景點提供折扣券等，而且限量票券往往大排長龍效果很大。彩繪列車則是良性互動，台鐵和京急、東武互換車廂塗裝，增進了台日民眾對鐵路路線的認知。

東武Top Tours公司社長坂卷伸昭表示，去年最大的變化是，他愛上台灣，光去年他就到台灣5次，參加完宜蘭台日觀光高峰論壇後，還要求旗下旅行社推出宜蘭的旅遊商品，關係企業員工去年6次的海外研修都是去台灣。他說，日本人去台灣玩大多都去台北，故希望多充實旅遊商品，宣傳台灣的地方特色。

有西條市的高中生提問說：「對於迎接外國遊客工作有興 趣，有沒有什麼可讓學生參與的機會？」東武Top Tours公司社長坂卷伸昭建議要多深入瞭解自己的故鄉，才能向外國遊客介紹。搭電車時不要玩手機，多看看外面的風景，才能發現故鄉的美。

開發旅行社董事長梁榮堯則說:「我們很喜歡積極的年輕人，歡迎你到台灣工作。」

(中時)